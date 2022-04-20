ظهور فيراري 296 جي تي اس الهجين للنور

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - ظهرت للنور السيارة الجديدة من فيراري، 296 جي تي اس V6 وهي تعتبر التطور للسيارة المكشوفة 296 جي تي بي سبايدر والتي ظهرت في الشهور الأخيرة.



واذا كان النموذجان متطابقان تماما من حيث التكوين الميكانيكي الا أنهما مختلفتان فيما يتعلق بجسم السيارة والكتلة مما كان له تأثير حتمي على ديناميكية القيادة.



في الواقع ، تم تجهيز فيراري 296 جي تي بي بسطح صلب قابل للسحب يضمن راحة كبيرة على متنها.



عند الكشف عنها، أظهرت السيارة جي تي اس الجديدة تميزها بخطوط رياضية انسيابية، بينما تظل الصورة الظلية وفية جدًا لخطوط 296 GTB مع إغلاق السقف. (أنسامد).



