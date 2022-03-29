عودة كأس سان ريمو للسيارات القديمة

(أنسامد) - مارس 29 - روما - تقام في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل للنسخة 13 من سباق السيارات التاريخية.



وقد بدأ السباق عام 1906 ومنذ ذلك الحين تحولت المناسبة إلى لقاء يجمع كبار محترفي قيادة السيارات وكبار الشخصيات.



ويقول مستشار السياحة جياني بيرينو " ان السحر الكامن في هذا الحدث ناتج عن شكل سيارات السباق القديمة الرائعة التي تتحرك على الطرق المتعرجة وهي ساحرة ايضاً في التحرك على طريق ليجوريا".



بينما تقول منسقة الرياضة في منطقة ليجوريا سيمونا فيرو، "ستستمر النسخة 13 من إعادة اطلاق كأس ميلانو سانريمو التاريخية لمدة 3 أيام وستتخللها اختبارات فنية على طرقات ليجوريا المتعرجة ومنحنياتها الحادة والتي تعد عقبة حقيقية أمام السادة السائقين الذين سيعبرونها " و.يبلغ طول الطريق 700 كيلومتر بين لومبارديا وبيموني وليجوريا.



(أنسامد).



