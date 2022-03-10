الاستعداد للنسخة الرابعة من سباقات موتو جوزي للتحمل السريع

(أنسامد) - مارس 10 - روما - بدأ التسجيل في النسخة الرابعة من سباق موتو جوزي فاست إندورنس 2022 أو القدرة علي التحمل السريع وسيستمر حتي 11 أبريل القادم.



وسيتميز هذا الموسم بالإثارة والقوة حيث سيظهر لأول مرة موديل "موتو جيوزي في 7" الرياضي على أكثر من مضمار إيطالي: فالي لونجا وكريمونا وموجيللو وميزانو والتي كانت مسرحا لستة سباقات ضخمة للقدرة على التحمل السريع.



للمشاركة في السباق على الكأس، من الضروري أن يكون الدراج حاملًا لبطاقة FMI وحاصلاً على رخصة سباق من نوع السرعة (أو ترخيص قيادة مركبة على الطرق الوعرة مع رخصة استخدام السرعات العالية)، يمكن أن يتم التسجيل عن طريق ملئ النموذج المناسب المتاح علي موقع إدارة السباق على الإنترنت.



أثناء التسجيل، يمكن للطاقم اختيار اسم الفريق ورقم السباق.



(أنسامد).



