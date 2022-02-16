ايطاليا : فتح التسجيل رسميا في سباق ميمو 1000 ميل

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - فُتح باب الحجز للاشتراك في سباق الالف ميل الذي يقام يوم 18 فبراير الحالي بالتعاون بين معرض مونزاموتور ميلانو مع ادارة سباق الالف ميل، وقد تم تحديد نقطة البداية من تورينو ميدان فيتوريو فينيتو وتخترق السيارات ضواحي ايطاليا.



يعتبر هذا السباق فرصة جيدة لمالكي السيارات المتميزة والخارقة ليعيشوا مشاعر احد اهم و اشهر سباقات السيارات في التاريخ في العالم عندما يتحدون بعضهم البعض في نفس الاختبار الزمني الذي تتنافس فيه أطقم سباقات الالف ميل في المرحلة الرابعة والأخيرة ، بين الانحناءات الحادة في الساحة الوطنية لسباق السيارات في مونزا.



الميل ميليا (الألف ميل) هو سباق مفتوح لرياضة السيارات وبدأه الشابان فرانشيسكو مازوتي وأيمو ماجي، وأقيم في إيطاليا أربع وعشرين مرة من عام 1927 إلى عام 1957.



قدمت الميل ميليا العديد من grand tourers مثل ألفا روميو وبي إم دبليو وفيراري ومازيراتي ومرسيدس بنز وبورش الذين اصبحوا من المشهورين.



وجذب السباق ما يقدر بخمسة ملايين متفرج في الفترة بين 1953 و1957.



ولدت الميل ميليا من جديد كسباق للسيارات الكلاسيكية والقديمة وتقتصر المشاركة على السيارات التي تم إنتاجها في تاريخ لا يتجاوز عام 1957. (أنسامد).



