مازيراتي تنشر الصورة الاولي لسيارتها الكوبيه ام سي 20

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - تستعد مازيراتي ام سي 20 ، الكوبيه الخارقة المصنوعة في مودينا والتي شكلت بداية العصر الجديد لسيارة ترايدنت ، للظهور لأول مرة في طراز قابل للتحويل ، وبالتالي تلبي تطلعات المتحمسين الذين يرغبون أيضًا في الاستمتاع بالمشاعر الفريدة من نوعها. مضمونة بمحرك V6 Nettuno والميكانيكا المصممة بما يتماشى مع الجينات الرياضية لشركة مازيراتي.



هذا ما تؤكده بعض الصور الرسمية الصادرةن دار ترايدنت والتي تصور نموذج أولي لسيارة MC20ام سي 20 الكوبيه الجديدة وهي تخرج من بوابات مصنع مودينا التاريخي.



اختارت مازيراتي هذه المرة مظهرًا جديدًا لتمويه السيارة الخارقة التي تتميز بلعب السحب على خلفية زرقاء سماوية ، وهو موضوع مثالي نظرًا لكونها سيارة مفتوحة.



تعتبر ام سي 20 كوبيه طرازا جديدا فريدا من نوعه وجريء من جميع النواحي ومصمم لتحقيق الكمال. .. الهيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون والمواد المركبة ، والتي ستكون متطابقة مع جميع التكوينات المتوفرة ، الكوبيه ، والنسخة القابلة للتحويل والإصدار الكهربائي المستقبلي . (أنسامد).



