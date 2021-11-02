ايفانترا بورا الجديدة: مازانتي تكشف النقاب عن سيارتهاالخارقة

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - تم الكشف عن السيارة الجديدة ايفنترا بيورا في فلورنسا علي هامش البينالي الثالث عشر لفلورنسا فن و تصميم و الذي استمر حتي 31 اكتوبر تعتبر سيارة مازانتي الخارقة ضرورية وخفيفة وسريعة ومركزة على تجربة القيادةو تعرض حتي 31 اكتوبر .



في الواقع.



قلب ايفنترا بورا هو محرك الحقن المزدوج الجديد V8 سعة 6.2 لتر مع شاحن فائق الحجم يولد 761 حصانًا عند 6600 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 970 نيوتن متر. عند أكثر من 360 كم / ساعة ويسمح لك بحرق 0-100 كم / ساعة في 2.9 ثانية فقط. يقترن المحرك بعلبة تروس يدوية جديدة ذات 7 سرعات.



ظاهريًا ، تم تجديد السيارة الخارقة تمامًا. على وجه التحديد ، مناطق التغيير هي المصابيح الأمامية ، والجبهة ، وغطاء المحرك الأمامي ، والمرايا ، وناقلات الهواء الجانبية ، و ، والمصابيح الخلفية ، والشفط ، والعادم ، والجناح الكبير. من بين المستجدات ، توجد أيضًا شبكات "مازانتي" النموذجية: مآخذ الهواء مصنوعة بتصميم جديد يكرر شكل البوصلة ، وهو رمز موجود في شعار مازانتي أوتوموبيلي.



تم تصميم الطلاء الخاص خصيصًا بواسطة ,وراب رود من أجل معرض فلورنسا الثالث عشروتمت مراعاة . مفاهيم الأنوثة في الفن والتصميم المعاصر". كانت الشركة مستوحاة من التقاليد الأترورية تكريماً لأصول اسم ايفنترا الواقع ، يتم تمثيل آلهة الخلود على غطاء محرك السيارة جنبًا إلى جنب مع للطائر الجارح "بيانكون (أنسامد).



