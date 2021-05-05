سيارة دفع رباعي ..سعر منخفض بكافة الامكانيات..دي ار اف 35

(أنسامد) - مايو 5 - روما - بدات شركة صناعة السيارات الايطالية دي ار في ماكيا ديزرنيا في انتاج سيارتها ذات الدفع الرباعي دي ار اف 35 وهذا القرار يؤكد عودة ماسيمو دي ريزو الي صناعة سيارات قوية تتمتع بشخصية مميزة و يمكن ان تنتشر حتي جنوب ايطاليا ...



و هنا قرر انتاج سيارة ذات دفع رباعي تتميز بتوفر كافة الامكانيات بها ولا يمكن ان تمر دون ملاحظتها .



و تحتفظ الشركة بعلاقات قوية مع الصين التي تعتبر المورد الرئيسي لمكونات السيارات لكل صانعي السيارات حول العالم مما سيسهل مهمتها في صناعة سيارة رباعية الدفع باسعار مناسبة و تتوفر فيها كافة الامكانات. (أنسامد).



