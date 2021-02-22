فيراري تعمل علي الاختبارات النهائية على 2023 SUV

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - تعمل شركة فيراري للسيارات
الفاخرة مع التزام كبير على التطوير والتحسين النهائي للطراز
الجديد 175 ، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الفائقة
المستقبلية التي يجب تسميتها Purosangue اي الابنة الاصلية.
أعلن مايكل ليترز ، الرئيس الفني لشركة مارانيللو انه في وقت
ظهورها التجاري لأول مرة في عام 2023 "ستكون مختلفة تمامًا عن
سيارات الدفع الرباعي الفاخرة وعالية الأداء الموجودة بالفعل في
السوق".
و اشار الي ان الميزة الحصرية لأول فيراري التي يمكن تصنيفها على
أنها سيارات الدفع الرباعي ، والأفضل من ذلك أنها كروس أوفر ذات
النظام الأساسي المعياري غير المسبوق الذي لن يسمح فقط باستخدام
المحركات ذات الأجزاء المختلفة (V6 و V8 وحتى V12) ولكن أيضًا
حلولا كهربية معتمدة و متطورة.
تستهدف العملاء الذين لا يبحثون فقط عن الأداء "الخالص" النموذجي
لسيارة فيراري ، ولكن أيضًا مستويات عالية من الراحة والمساحة
والرفاهية ، (أنسامد).