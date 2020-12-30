فيات تنشئ خطوط انتاجية جديدة في بولندا للسيارات الكهربائية

مصر-ريجيني:أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى للوقيعة بينهما
النيابة:إستغلال الحادث في ضوء التطورالإيجابي في علاقاتهما
الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية بألمانيا
الامارات:مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة.. بصمة تراثية أصيلة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
شاطئ رينيلا..جزر إيولايان..احتفالات الميلاد في البحر
بومبي .. اكتشاف مطعم اثري
الاطباء والمرضى يشاهدون حفلة موسيقية في مستشفى سان لويجي في أورباسان
الفاتيكان..تجسيد مشهد ميلاد السيد المسيح
اضاءة شجرة الميلاد في روما
اعادة تجديد قصر سيريستوري التاريخي