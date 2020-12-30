فيات تنشئ خطوط انتاجية جديدة في بولندا للسيارات الكهربائية

أنسامد - 30 ديسمبر/ كانون الأول - تنوي مجموعة فيات الإيطالية، ضخ استثمارات جديدة في بولندا لدعم استراتيجيتها المتعلقة بالتحول للسيارات الكهربائية.



وستستهدف الاستثمارات الجديدة تجديد مصنع تيشي، حيث سيتم انشاء ثلاثة خطوط جديدة لانتاج سيارات للعلامات الثلاثة جيب ، وفيات، وألفا روميو، بحسب بيان لشركة فيات الإيطالية.



وأشار البيان إلى أن الشركة ستقوم بتسويق السيارات الأولى بعد هذه الاستثمارات في النصف الثاني من عام 2022، موضحة أن الموديلات الجديدة من السيارات سيتم تشغيلها بأنظمة هجينة وكهربائية بالكامل.



ولفتت الشركة إلى أن المصنع يضم حوالي 2500 عامل، وينتجون حاليا سيارات من طراز فيات 500، و"500 أبارث"، و"لانسيا يبسيلون".



ووفقا لبيان الشركة، فقد انتج المصنع في عام 2019، 263 ألف سيارة، تم تصديرهم بالكامل تقريبا إلى 58 سوق حوال العالم، بينما تحتفل الشركة بمرور 100 عام على تواجدها في بولندا هذا العام 2020.



