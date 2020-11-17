فيات نوفا تنشئ مصنعا للكماليات وقطع الغيار

انسامد - 17 نوفمبر - تشرين الثاني - قام فريق موبار التابع لشركة اف سي ايه المخصصة لخدمات ما بعد البيع - بتطوير طراز نوفا 500 ، وهو أول طراز من علامة فيات يعمل بالكهرباء بالكامل ،كما قامت بانشاء مصنع لانتاج كماليات وقطع غيار هذا الطراز..



وقد تم انتاج عن سيل حقيقي من الملحقات والحلول المحددة في الخدمات. ما هو متاح في كتالوج الملحقات الأصلية من موبار هو مجموعة من أكثر من 80 قطعة مصممة وملحقات مخصصة لطراز 500 الكهربائي حيث تم اكتشاف أن المفهوم المتطور للتنقل لا يمكن أن يتجاهل جودة الخدمات والملحقات.



وأيضًا من أقصى إمكانية للتخصيص من خلال المنتجات والأفكار المطورة جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة المشاركة في إنشاء كل نموذج.



قال جوزيبي جالاسي ، رئيس قسم التسويق والتواصل: '' بالنسبة لسيارة نوفا 500 ، عمل فريق موبار جنبًا إلى جنب مع زملائه في الهندسة والأناقة والمنتج منذ الرسومات الأولى بهدف توفير أقصى قدر من التخصيص... وهذا يعني أن الملحقات الأصلية من موبار هي الامتداد المثالي للإعدادات المختلفة للمجموعة وتتوافق تمامًا مع روح النموذج ، في علامة على استمرارية مصممة لتبسيط تجربة العملاء الكهربائية و''جعلها طبيعية .



بالنسبة لسيارة نوفا 500 ، عملت موبار في مجالات مختلفة تعبر بشكل أفضل عن روح عملاء هذا الطراز... لذلك ، يتم التركيز بشكل كبير على الصيحات الخاصة بالكماليات و اكثرها جذبا للعملاء... وقدامن المصنع العجلات الماسية المخصصة ، ومجموعة من الطلاء المحدد بالكروم ، وغطاء المفتاح المحدد ، ومعالجة شيفرون للسقف التي تستدعي براعة صناعة الأزياء. تنتمي 500 الجديدة أيضًا إلى عالم الرياضة: من خلال مجموعة سبور تيكنو كما استكشفت موبار موضوعًا يمثل جزءًا من تاريخ الطراز ، مما عزز شخصيته بقوةبالاضافة الي عجلات معدنية حصرية قياس 17 بوصة وأغطية مرايا أمامية وخلفية وأغطية مفاتيح ، كلها بلون رمادي ماتي ماتي تجعل هذه السيارة رياضية بشكل مميز.



