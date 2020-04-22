الفاروميو رحلة افتراضيةعبر 110 عامًاهي عمر العلامة التجارية

انسامد - 22 ابريل - نيسان - "قصص ألفا روميو" هي سلسلة الويب الجديدة التي تمنحها الفاروميو و اف سي ايه لجميع عشاق السيارات ورياضة السيارات بمناسبة الاحتفال بمرور 110 أعوام على العلامة التجارية في ميلانو. القصص هي عبارة عن مسار يتم تتبعه من خلال قصة غير تقليدية مع خلفية وحلقات تتحدث عن السيارات وتتشابك مع الثقافة والمجتمع الإيطالي.



ستشبع قصص ألفا روميو الفضول والعادات والحقائق المتعلقة بتطوير العلامة التجارية ، والجانب التاريخي والاجتماعي في إيطاليا ، من خلال أشهر موديلاتها ، مصحوبة بصور أرشيفية وصور للسيارات التي يستضيفها متحف ألفا روميو التاريخي .



مثل أي تصميم موقّع من قبل ، يركز ستوريا الفا روميو' أيضًا على أولئك الذين يجلسون خلف عجلة القيادة ، ولكن ليس فقط.. فمن حلقة إلى أخرى ، ستسمح لك '' قصص ألفا روميو '' بمقابلة السائقين والنجوم والفنيين والمصممين والمشاهير والمتحمسين البسيطة ، أي أبطال أسطوريين .



