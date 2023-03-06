باجاني الإيطالية تحتفي بمرور 25 عامًا على إطلاقها

(أنسامد) - مارس 6 - روما - تحتفي علامة باجاني الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية بمرور 25 عامًا على إطلاقها على يد هوراسيو باجاني، حيث تم تدشينها في عام 1992 لتسجل تاريخا من الشغف والحماس في عالم السيارات الرياضية وتصبح إحدى أكثر القصص حماسةً في السنوات الأخيرة.



يقول ماوريتسيو فيراري : لقد كنت في لامبورجيني، التي كانت كرايسلر الأمريكية استحوذت عليها منذ عدة سنوات. لقد غيرت حرب الخليج كل شيء وشهدت الشركة إلغاء كافة طلبياتها تقريبًا، مضيفا : لقد تم تسريحي في عام 1991 مثل كثيرين آخرين.



وتابع : حدثني هوراسيو عن مشروعه والسيارة التي كان يفكر فيها والحياة التي أراد أن يعيشها. أخبرني أنه إذا قامت الشركة بتسريحي، يمكنني الذهاب إليه لبناء الحلم معًا حيث كان مصنعو السيارات الخارقة جميعهم في أزمة، قائلا : ما زلت لا أعرف ما الذي دار في ذهني ولماذا صدقته. ..ومن هنا بدأ كل شيء.



خلال 25 عامًا، حولت باجاني الشركة إلى ورشة إبداعية حيث يتعرف مجتمع من الأشخاص على بعضهم البعض ويتشاركون الأيدي والأفكار ويواجهون التعقيدات الكبيرة للميكانيكا ويجدون الإلهام المشترك.



يقول ليوناردو باجاني : الأشخاص الذين يعملون لدينا يعملون بشغف والشغف مُعدي. ..كل من يدخل إحدى سياراتنا يمكنه رؤية هذا الشغف في الاهتمام بالتفاصيل وتجربتها في كل مرة يقود فيها، منوها : لا يشتري عملاؤنا سيارة فحسب، بل يشترون كل هذا الشغف الملموس.



عرف عالم السيارات وأدرك تمامًا، إمكانات هوراسيو باجاني خلال معرض جنيف للسيارات 1999 عندما ظهرت سيارة زوندا الخارقة الشهيرة لأول مرة بين كبار المصنعين. منذ ذلك الحين، طبق باجاني نفس الروح الابتكارية لليوناردو دا فينشي، مصدر إلهامه، على إبداعاته.



(أنسامد).



