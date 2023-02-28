إيطاليا: تزايد مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول و المخدرات

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - تزايدت مؤخراً اعداد المخالفات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير المخدرات والمواد الكحولية واستخدام الهاتف المحمول والقيادة بدون حزام الامان و بدون الخوذة.



وكانت واحدة من كل ثلاث مخالفات تقريباً بسبب السرعة الكبيرة وكان هناك زيادة كبيرة ايضاً في مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول و المواد المخدرة وعدم التأمين علي السيارة.



في تقرير حول نشاط الشرطة المحلية في عام 2022 تبين انخفاض الحوادث مقارنة بتقرير ما قبل الوباء ففي 2019 تم تسجيل 76.099 حادث بينما في 2022 كان هناك 65.309حادث.



ومن بين 6.5 مليون مخالفة كان هناك 1.9 مليون تتعلق بالسرعة و 6426 تتعلق بالقيادة تحت تاثير الكحول و المخدرات و 46674 مخالفة عدم التأمين علي السيارة و 134463 لعدم استخدام حزام الامان او الخوذة او استخدام المحمول اثناء القيادة كما تم سحب 25.537 رخصة.



ويسمح باستخدام الكاميرات الموضوعة في نقاط مختلفة لمراقبة الشوارع حيث تم تركيب 192 كاميرا لكل مدينة ايطالية و تعتبر ميلانو الاكثر استخداماً للكاميرات تليها روما وفلورنسا . (أنسامد).



