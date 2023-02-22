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سيارات - صناعة و أسواق
ستيلانتس تطلق 1.5 مليار يورو لإعادة شراء الأسهم
    (أنسامد) - فبراير 22 - روما - أعلنت شركة صناعة السيارات ستيلانتس عن ارتفاع يفوق التوقعات بنسبة 17٪ في الأرباح التشغيلية في النصف الثاني من العام الماضي بفضل مزيج قوي من المنتجات والتسعير، على الرغم من المشكلات المستمرة المتعلقة بالخدمات اللوجستية وتوريد أشباه الموصلات.

    كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 4.2 مليار يورو (4.48 مليار دولار)، أو 1.34 يورو لكل سهم، في نتائج 2022.

    وقالت إنها ستطلق برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو ليتم تنفيذه بحلول نهاية هذا العام.

    وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب في ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات 10.949 مليار يورو في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، متجاوزة توقعات المحللين. (أنسامد).

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