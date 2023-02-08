فورمولا 1: سيطلق على سيارة فيراري الجديدة اسم SF-23

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تحمل سيارة فيراري ذات المقعد الواحد 2023 لبطولة العالم للفورمولا 1 القادمة، والتي سيتم الكشف عنها بعد سبعة أيام بالضبط في مارانيلو، اسمًا: سيطلق عليها اسم SF-23.



لذلك ، يعود الفريق إلى الفئة التي ميزت حقبة الهجين بأكملها تقريبًا في فورمولا 1 حيث ظهر الاختصار SF - الذي يرمز إلى Scuderia Ferrari - لأول مرة في 2015 SF15-T ولم يتم التخلي عنه إلا العام الماضي، مع F1- 75.



من الواضح أن الرقم يشير إلى الموسم التنافسي الذي ستواجهه السيارة.



سكوديريا فيراري هو قسم السباقات في شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة، كما أنه أيضًا فريق السباق الذي يتنافس في سباقات الفورمولا 1. (أنسامد).



