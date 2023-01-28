إيطاليا : 720 عارضا يشاركون في معرض فيرونا للدراجات النارية

(أنسامد) - يناير 28 - روما - يشارك 720 عارضا في معرض فيرونا للدراجات النارية، والذي يعد أكبر معرض إيطالي للدراجات النارية وواحدا من أهم المعارض في أوروبا لمحبي الدراجات النارية، والذي يقام في مدينة فيرونا الإيطالية في الفترة من 27 إلى 29 يناير.



يقام المعرض في أرض المعارض بمدينة فيرونا بمشاركة الآف من الدراجات النارية و720 شركة عارضة من 35 دولة، ويضم سبعة أجنحة بالإضافة إلى ساحات خارجية بإجمالي 100000 متر مربع، مع تنظيم 150 فاعلية.



ويقدم معرض فيرونا للدراجات النارية على مدار ثلاثة أيام (27-29 يناير)، كبرى الشركات المصنعة في العالم، وفن الدراجات النارية المخصصة، والمعارض الرياضية، والإكسسوارات، والملابس، والعروض السياحية وأحدث الاتجاهات وأنماط الحياة التي تدور حول صناعة الدراجات النارية.



من بين المستجدات التي تشهدها الدورة الخامسة عشرة من المعرض، إنشاء مساحة تحمل اسم "القرية الأمريكية"، وهي مساحة دولية مخصصة للشركات والدراجات النارية التي تم تعديلها بواسطة أهم المصممين الأمريكيين، مع إبداعات رائعة في مزيج من التكنولوجيا والحرفية والقدرة الإبداعية. (أنسامد).



