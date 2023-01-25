فيراري 296 جي تي 3 في سباق دايتونا 28 يناير

(أنسامد) - يناير 25 - روما - تظهر السيارة فيراري 296 جي تي 3 في سباق دايتونا المقرر في 28 يناير و الذي يستمر مدة 24 ساعة.



وستبدا السيارة المعنية ، المميزة بالرقم 62 من المربع التاسع لشبكة البداية.



وهذه هي السيارة الرياضية الجديدة التي تعمل بمحرك V6 ثنائي التوربو بدون الجزء الهجين ، وذلك لأول مرة في أهم سباقات التحمل في أمريكا.



تعني إزالة النظام الهجين لهذه السيارة أن مجموعة نقل الحركة أصبحت الآن أخف وزنًا، حيث قامت فيراري بتغيير موضعها إلى الأسفل وإلى الأمام بشكل أكبر مما كانت عليه في السيارة القياسية، مما يوفر مركز ثقل أقل وصلابة أعلى بنسبة 10٪.



تملك 296 جي تي 3 علب تروس متسلسلة عرضية من ست سرعات حسب الطلب مع تشغيل القابض الإلكتروني، والتي كما يقول فيراري، تساعد في الحفاظ على الوزن منخفضًا بسبب بنائها.



داخل المقصورة، نجد في 296 جي تي 3 من عجلة قيادة ذات مقعد واحد ودواسات قابلة للتعديل وتكييف. (أنسامد).



