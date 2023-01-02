إيطاليا: دعوة ضد إنتاج السيارات الكهربائية فقط

(أنسامد) - يناير 2 - روما - اطلق مينو جياتشينو مؤسس حركة سي تاف سي لافورو دعوة عبر الانترنت علي منصة "شينج.ات" مناهضة للقرار الأوروبي بإنتاج السيارات الكهربائية فقط التي تستخدم التقنيات الصينية حتي عام 2035.



وهذه الحركة هي جمعية غير ربحية وغير حزبية ولدت من فكرة بارتولوميو مينو جياتشينو، وشكلها المدراء وطلاب الجامعة.



وأضاف أن "السيارة الكهربائية تستخدم نصف المكونات التي تستخدمها السيارات اليوم وهذا القرار يضعف الشركات القائمة والتي تنتج عناصر غير موجودة في السيارات الكهربائية ".



وأكد أن هذا القرار سيؤدى الي اغلاق الشركات التاريخية التي يعمل بها 72 الف شخص وفقاً لبيانات اتحاد الميكانيكيين الايطاليين.



(أنسامد).



