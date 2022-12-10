بي إم دبليو تحتفل بالثقافة والتميز الإيطالي

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - تحتفل العلامة التجارية الألمانية "بي إم دبليو" بالتميز الإيطالي والثقافة والمعرفة الإيطالية من خلال معرض أقامته "بي إم دبليو إيطاليا" بالتعاون مع متحف "بي ام دبليو ميونخ" لتكريم الإيطاليين الذين ساهموا وما زالوا يساهمون اليوم في صناعة تاريخ الشركة ويمثلون لحظة إلهام لمواجهة التحديات المستقبلية.



ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي أُقيم تحت عنوان "اللمسة الإيطالية" في فرع الشركة في ميلانو، مفتوحا أمام الجمهور والزائرين من 7 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير 2023.



وقال ماسيميليانو دي سيلفيستر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بي إم دبليو إيطاليا : إذا كان فرع "بي إم دبليو" هو المكان الذي تلتقي فيه التكنولوجيا الفائقة مع اللمسة المتميزة، فقد فكرنا مع زميلنا أندرياس براون، أمين متحف "بي ام دبليو ميونخ"، أن المعرض سيكون بمثابة فرصة غير عادية لالقاء الضوء على اللمسة الإيطالية التي ميزت وما زالت تميز اليوم جزءًا مهمًا من تاريخنا على المستوى العالمي.



وأضاف : تهدف هذه المبادرة لتقدير التميز الإيطالي الذي أحدث الفارق، كما تمثل رسالة تشجيع لأفراد بي إم دبليو إيطاليا لمواصلة إحداث الفرق، لا سيما في هذه المرحلة من التحول العميق للسوق والتكنولوجيا ونموذج الأعمال.



يعد المعرض أيضًا بمثابة فرصة لتقدير السائقين والأبطال الذين صنعوا أسطورة "بي إم دبليو" في المسابقات، مثل روبرتو رافاجليا وبييرلويجي مارتيني وريكاردو باتريس. (أنسامد).



