باجاني يوتوبيا 2023 سيارة ايطالية خارقة جديدة

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - صرحت شركة بوجاتي أنها قد استشارت ملاك سياراتها الحالين عما يريدونه بسيارة باجاني الجديدة، واجتمع الكثير منهم على ثلاثة أشياء أساسية، وأولها البساطة، وخفة الوزن، وتجربة القيادة الرياضية الممتعة.



وصرحت الشركة أيضًا أن يوتوبيا الجديدة سيتم صنع 99 نُسخة منها فقط، بالطبع سيتخطى سعرها 2.000.000 مليون دولار على أقل تقدير.



تم الكشف رسمياً عن باجاني يوتوبيا ( Pagani Utopia ) سيارة ايطالية خارقة جديدة بديلة عن باجاني ويرا ، تعتمد على محرك V12 من مرسيدس AMG يتصل مع جير بوكس عادي من 7 سرعات.



كانت السيارة تُختبر بشكل سري تحت اسم C10 سوبر كار، وتستمد هذه السيارة الجديدة اسمها الرسمي من كتاب توماس مور يوتوبيا من عام 1516 الذي يصف العالم المثالي للفيلسوف.



تستمد هذه السيارة الايطالية الخارقة الجديدة قوتها من محرك V12 سعة 6 لترات توين تيربو، صنعه قسم ايه ام جي ( AMG ) للأداء العالي لدى شركة مرسيدس بنز، يصدر منه قوة 852 حصان ( 864 حصان أوروبي PS ) و 1,100 نيوتن متر من عزم الدوران من 2800 إلى 5900 دورة في الدقيقة .



هوراسيو باجاني رجل أعمال ومهندس أرجنتيني إيطالي متخصص في صناعة السيارات، وهو مؤسس Pagani Automobili S.p.A ، قبل تأسيس شركته الخاصة ، عمل باجاني في رينو ولامبورغيني. (أنسامد).



