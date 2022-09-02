إيطاليا: ارتفاع مبيعات ستيلانتس بنسبة 16.5% خلال شهر أغسطس

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس في إيطاليا ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 16.5%، بمعدل 25225 سيارة.



وأوضحت المجموعة في بيان، الخميس أن حصتها في سوق السيارات في إيطاليا ارتفعت إلى 35.4% مقابل 33.5% خلال شهر أغسطس من العام الماضي.



وستيلانتس هي مجموعة تصنيع سيارات دولية، تأسست في يناير 2021، بعد اندماج مجموعة بيجو- سيتروين الفرنسية وفيات الإيطالية، لإنشاء هذه المجموعة.



وتسوق وتصنع المجموعة 15 ماركة من السيارات، من بينها 5 من المجموعة الفرنسية بيجو- سيتروين، و10 سيارات من تصنيع فيات.



(أنسامد).



