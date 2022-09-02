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سيارات - صناعة و أسواق
إيطاليا: ارتفاع مبيعات ستيلانتس بنسبة 16.5% خلال شهر أغسطس
    (أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس في إيطاليا ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 16.5%، بمعدل 25225 سيارة.

    وأوضحت المجموعة في بيان، الخميس أن حصتها في سوق السيارات في إيطاليا ارتفعت إلى 35.4% مقابل 33.5% خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

    وستيلانتس هي مجموعة تصنيع سيارات دولية، تأسست في يناير 2021، بعد اندماج مجموعة بيجو- سيتروين الفرنسية وفيات الإيطالية، لإنشاء هذه المجموعة.

    وتسوق وتصنع المجموعة 15 ماركة من السيارات، من بينها 5 من المجموعة الفرنسية بيجو- سيتروين، و10 سيارات من تصنيع فيات.

    (أنسامد).

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