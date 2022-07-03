تراجع مبيعات السيارات في إيطاليا في يونيو

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - بلغت مبيعات السيارات في إيطاليا 127.209 سيارة في شهر يونيو الماضي، لتسجل تراجعا بنسبة 15% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة النقل الإيطالية.



وخلال الشهور الستة الأولى من العام، بلغت مبيعات السيارات في إيطاليا 684.228 سيارة، بانخفاض بلغت نسبته 22.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وسجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس 48.427 سيارة في إيطاليا في شهر يونيو، أي أقل بنسبة 14.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، بلغت مبيعات المجموعة 254.193 سيارة، بانخفاض قدره 27.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.



كان للحوافز التي أطلقتها الحكومة "تأثير متواضع للغاية" على مبيعات السيارات في شهر يونيو، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة مع شهر يونيو 2021، بينما بلغ الانخفاض في شهر مايو 15.1% مقارنة مع مايو من العام الماضي. (أنسامد).



