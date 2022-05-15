إرتفاع أرباح شركة الإطارات العملاقة بيريللي

إيطاليا : خطة لذبح الخنازير البرية بسبب حمى الخنازير
وكيل وزارة الصحة :عدد الخنازير مرتفع جدا في بعض المناطق
إيطاليا : إيقاف رجل مخمور لسباحتة في قناة البندقية
عمدة البندقية يوقف الرجل بنفسه، وتغريمة 450 يورو
كبار المسؤولين الأوروبيين يشيدون بخصال الشيخ خليفة بن زايد
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نمو سوق العقارات في إيطاليا..الإهتمام بالطاقة الخضراء..ميلانو أكثر المدن جاذبية للمشترين
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
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إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن
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