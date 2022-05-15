Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - صناعة و أسواق
إرتفاع أرباح شركة الإطارات العملاقة بيريللي
في الربع الأول بنسبة 160٪ لتصل إلى 109.8 مليون
    (أنسامد) - مايو 15 - روما - قالت شركة الإطارات العملاقة بيريللي Pirelli إن صافي أرباحها للربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 160.2٪ ليصل إلى 109.8 مليون يورو.

    ووفقا للشركة، إرتفعت الأرباح بنسبة 22.2٪ لتصل إلى 1،521.1 مليون يورو، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بنسبة 35.4٪ إلى 228.5 مليون. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    نمو سوق العقارات في إيطاليا..الإهتمام بالطاقة الخضراء..ميلانو أكثر المدن جاذبية للمشترين

    ألبوم الصور