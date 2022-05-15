إرتفاع أرباح شركة الإطارات العملاقة بيريللي

(أنسامد) - مايو 15 - روما - قالت شركة الإطارات العملاقة بيريللي Pirelli إن صافي أرباحها للربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 160.2٪ ليصل إلى 109.8 مليون يورو.



ووفقا للشركة، إرتفعت الأرباح بنسبة 22.2٪ لتصل إلى 1،521.1 مليون يورو، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بنسبة 35.4٪ إلى 228.5 مليون. (أنسامد).



