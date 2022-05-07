تراجع كبير في سوق السيارات المستعملة في إيطاليا في أبريل

(أنسامد) - مايو 7 - روما - سجل سوق السيارات المستعملة في إيطاليا تراجعا كبيرا في شهر أبريل الماضي بلغت نسبته 14.2% مقارنة مع شهر أبريل 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن نادي السيارات الإيطالي.



كما تراجع سوق الدراجات النارية المستعملة بنسبة 17.4% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.



وقد تضاعفت مبيعات السيارات المستعملة مقارنة بمبيعات السيارات الجديدة. فمقابل بيع كل 100 سيارة جديدة في شهر أبريل، تم بيع 216 سيارة مستعملة. (أنسامد).



