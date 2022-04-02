إيطاليا في قلب الخطة الإستراتيجية لشركة ستيلانتس

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - صرح الرئيس التنفيذي لشركة "ستيلانتس" لتصنيع السيارات، كارلوس تافاريس أن إيطاليا تعتبر في قلب الخطة الإستراتيجية لشركة ستيلانتس، منوها أنه لن يتم إغلاق أي مصنع، ولكن سيتم تحويله لأنه في عام 2030 سيتم إنتاج السيارات الكهربائية فقط.



ولم يقدم تافاريس معلومات عن مهام الإنتاج للمصانع أو النماذج القادمة لأننا سنمضي "خطوة بخطوة"، ونواصل المسار الذي بدأ مع منصات البطاريات الكهربائية في مدينة تيرمولي.



وتابع : يجب على الحكومة الإيطالية، مثل جميع الحكومات، ضمان "استقرار القواعد والرؤية على المستوى التنظيمي، والاستثمارات في البنى التحتية لشحن البطاريات"، بينما تلتزم الشركة "بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة".



من بين الطلبات المقدمة للحكومة هناك أيضًا مطالب بدعم الطلب على السيارات الكهربائية مع الحوافز. ومن المقرر صدور مرسوم مطلع الأسبوع المقبل بحوافز 650 مليون يورو للسيارات الكهربائية والهجينة وغير الملوثة.



وأشار تافاريس إلى أن ستيلانتس "لا تحتاج إلى عمليات اندماج واستحواذ، لكنها تراقب ما يحدث"، مضيفا : نحن نركز على تحقيق الخطة. (أنسامد).



