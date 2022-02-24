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سيارات - صناعة و أسواق
ستيلانتيس: تضاعف الارباح 3 مرات في العام الاول
صافي الايرادات وصل الي 152 مليار يورو بنسبة +14 بالمائة
    (أنسامد) - فبراير 24 - روما - حققت ستيلانتس في نهاية عامها الاول لها نتائج قياسية حيث تضاعف صافي الربح ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 13.4 مليار يورو، في حين بلغ صافي الإيرادات 152 مليار يورو، بزيادة 14٪.

    كما تضاعف الدخل التشغيلي المعدل ليصل الي 18 مليار يورو محققا هامش ربح يصل الي 11.8 بالمائة.

    ووفقا لهذه النتائج، استطاعت ستيلانتس تأكيد مكانتها في السوق العالمية للسيارات متعددة الاستخدامات من خلال توليها الريادة في سوقين في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية وتحطيم الرقم القياسي لمبيعات البيك أب في العالم، إذ تم بيع ما يقرب من مليون سيارة.

    (أنسامد).

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