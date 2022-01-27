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ستيلانتيس تخطط للاستحواذ على 75% من مشروع مشترك في الصين
    (أنسامد) - يناير 27 - روما - تخطط المجموعة الإيطالية، ستيلانتيس، للاستحواذ على حصة أغلبية في المشروع المشترك مع جاك جروب Gac Group، في الصين، لتصل نسبتها إلى 75% بدلا من 50%.

    وتم الإعلان عن ذلك، في بيان صحفي، الذي أشار إلى "تغيير محتمل بفضل الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمبح بمزيد من الاستثمارات الأجبية في المشاريع المشتركة القائمة.

    وأوضح البيان أن ستيلانتيس وجاك جروب سيواصلان "التعاون لتطوير الإمكانات التجارية الناجحة لعلامة Jeep التجارية في الصين"، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي جزء من الخطة الاستراتيجية للشركة التي سيعلن عنها في الأول من مارس المقبل. (أنسامد).

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