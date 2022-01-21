إصدارات هجينة جديدة من رينيجيد وكومباس

(أنسامد) - يناير 21 - روما - بعد نجاح طرازات 4xe، استمرت استراتيجية علامة جيب التجارية نحو تطوير التنقل المستدام بشكل متزايد مع إطلاق الإصدارات الهجينة الجديدة من جيب كومباس ورينيجيد، والتي تضاف إلى طرازات السيارات الكهربائية الهجينة.



مع طرح طرازات هجينة جديدة، في الواقع تتخذ علامة جيب التجارية خطوة أخرى في عملية التحول لانتاج سيارات كهربائية وتؤكد التزامها نحو مستقبل التنقل المستدام وتعزيز الرؤية الخاصة بالوصول الى صفر انبعاثات كربونية.



قالت أنتونيلا برونو، رئيس علامة جيب التجارية في أوروبا : إعلان اليوم هو نتيجة نجاح محفظتنا من طرازات 4xe الهجينة الحالية، وهو خطوة أخرى نحو التحول للسيارات الكهربائية لمجموعتنا بالكامل في أوروبا.



وأضافت أنتونيلا برونو : تمثل سيارات جيب كومباس ورينيجيد الهجينة الرياضية نقطة دخول جديدة إلى عروضنا الكهربائية، وتوفر المزيد من الخيارات الهجينة لعملائنا.



وتابعت : سيستمر هذا التوسع في المنتج في صيف هذا العام مع طرح نسخة 4xe من جيب جراند شيروكي الجديدة. (أنسامد).



