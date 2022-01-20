بياجيو: سوق علامة فيسبا التجارية أكثر من 900 مليون يورو

(أنسامد) - يناير 20 - روما - تؤكد دراسة امريكية اجريت مؤخرا ان قيمة علامة فيسبا التجارية تصل الي 906 مليون يورو.



تشير الدراسة الي ان علامة فيسبا هي أكثر بكثير من مجرد علامة تجارية للتنقل ؛ فهي ترمز إلى الفن والتصميم والتكنولوجيا والمرح".



..فهي ايضا رمز للأناقة: إن تفرده يجعله أحد أكثر العلامات التجارية إثارة للإعجاب والمرغوبة ، وينتمي إلى العالم المتميز بالإضافة إلى عالم الموضة وأسلوب الحياة.



تشير الدراسة التي أجرتها انتربراند وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات العلامات التجارية ، إلى أن فيسبا هي "علامة تجارية ايطالية فريدة ومعترف بها عالميًا ، بفضل مزيجها المثالي من التصميم ونمط الحياة والتقاليد الإيطالية". (أنسامد).



