بياجيو: سوق علامة فيسبا التجارية أكثر من 900 مليون يورو

(أنسامد) - يناير 20 - روما - تؤكد دراسة امريكية اجريت مؤخرا
ان قيمة علامة فيسبا التجارية تصل الي 906 مليون يورو.
تشير الدراسة الي ان علامة فيسبا هي أكثر بكثير من مجرد علامة
تجارية للتنقل ؛ فهي ترمز إلى الفن والتصميم والتكنولوجيا والمرح".
..فهي ايضا رمز للأناقة: إن تفرده يجعله أحد أكثر العلامات
التجارية إثارة للإعجاب والمرغوبة ، وينتمي إلى العالم المتميز
بالإضافة إلى عالم الموضة وأسلوب الحياة.
تشير الدراسة التي أجرتها انتربراند وهي الشركة العالمية الرائدة
في مجال استشارات العلامات التجارية ، إلى أن فيسبا هي "علامة
تجارية ايطالية فريدة ومعترف بها عالميًا ، بفضل مزيجها المثالي من
التصميم ونمط الحياة والتقاليد الإيطالية". (أنسامد).