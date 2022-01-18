المدن الإيطالية تهتم بشكل متزايد بالدراجات

(أنسامد) - يناير 18 - روما - زادت ممرات الدراجات في المدن الايطالية خاصة في ميلانو حيث بلغت + 65.5 كم فقط كما انخفض استخدام الإيطاليين بنظام المشاركة للدراجات الي -47٪ مقارنة بعام 2019 ، بسبب الإغلاق بسبب كورونا وجزئيًا المنافسة من خدمات تأجير السكوتر الجديدة ، والاهتمام من البلديات لتحسين السلامة على الدراجات الهوائية ، في حين أن 51٪ منها المرتبطة بالدراجات النارية التي لم تتحول الي أولوية بعد.



هذا ما يظهر من تقرير مرصد Focus2R ، الذي روجت له الرابطة الوطنية لملحقات الدراجات النارية للدراجات، والذي تم تقديمه من خلال ندوة عبر الإنترنت حضرها أيضًا المستشارون المسؤولون عن التنقل في مدن روما ، ميلان وبارما وجنوة وتورينو.



يؤكد الاستطلاع ارتفاعًا إيجابيًا وتدريجيًا في الاهتمام بالتنقل بالدراجات على جدول الأعمال السياسي للمدن الإيطالية.



ظاهرة مدفوعة أيضًا بالازدهار الحقيقي في سوق الدراجات النارية ، حيث بدأ قطاع الدراجات على الأرجح في تكرار نجاح عام 2020 مع بيع أكثر من مليوني قطعة وقطاع الدراجات النارية الذي يمثل مفاجأة + 21.2 ٪ ، مسجلاً تقريبًا 290 ألف مركبة. (أنسامد).



