المدن الإيطالية تهتم بشكل متزايد بالدراجات

(أنسامد) - يناير 18 - روما - زادت ممرات الدراجات في المدن
الايطالية خاصة في ميلانو حيث بلغت + 65.5 كم فقط كما انخفض
استخدام الإيطاليين بنظام المشاركة للدراجات الي -47٪ مقارنة بعام
2019 ، بسبب الإغلاق بسبب كورونا وجزئيًا المنافسة من خدمات تأجير
السكوتر الجديدة ، والاهتمام من البلديات لتحسين السلامة على
الدراجات الهوائية ، في حين أن 51٪ منها المرتبطة بالدراجات
النارية التي لم تتحول الي أولوية بعد.
هذا ما يظهر من تقرير مرصد Focus2R ، الذي روجت له الرابطة
الوطنية لملحقات الدراجات النارية للدراجات، والذي تم تقديمه من
خلال ندوة عبر الإنترنت حضرها أيضًا المستشارون المسؤولون عن
التنقل في مدن روما ، ميلان وبارما وجنوة وتورينو.
يؤكد الاستطلاع ارتفاعًا إيجابيًا وتدريجيًا في الاهتمام
بالتنقل بالدراجات على جدول الأعمال السياسي للمدن الإيطالية.
ظاهرة مدفوعة أيضًا بالازدهار الحقيقي في سوق الدراجات النارية ،
حيث بدأ قطاع الدراجات على الأرجح في تكرار نجاح عام 2020 مع بيع
أكثر من مليوني قطعة وقطاع الدراجات النارية الذي يمثل مفاجأة +
21.2 ٪ ، مسجلاً تقريبًا 290 ألف مركبة. (أنسامد).