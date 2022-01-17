لامبورغيني تحطم أرقام المبيعات القياسية في عام 2021

(أنسامد) - يناير 17 - روما - باعت شركة صناعة السيارات Talian Lamborghini سيارات أكثر من أي وقت مضى.وحطمت الرقم القياسي لمبيعاتها على الإطلاق في العام الماضي ووصلت بيباعتها من السيارات بنسبة 13 في المائة أكثر من عام 2020 ، وهو ما يمثل 8405 سيارات تم بيعها في جميع أنحاء العالم ، وهو أكبر عدد في تاريخها البالغ 58 عاما.



حققت Lamborghini نموا مزدوجا في المبيعات في جميع أنحاء العالم.



في الولايات المتحدة ، باعت الشركة 2472 سيارة ، بزيادة قدرها 11 بالمائة عن السنة المالية السابقة ، بينما سجلت ألمانيا 706 وحدات مسجلة زيادة بنسبة 16 بالمائة في المبيعات.



لكن الفارق الكبير يكمن في الصين ، حيث باعت لامبورغيني 935 سيارة أو بزيادة 55 في المائة عما كانت عليه في عام 2020.



وتشمل الأسواق الأخرى الأكثر مبيعًا المملكة المتحدة (564 وحدة) وإيطاليا (359 وحدة) ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا ، الشرق الأوسط وأفريقيا). (أنسامد).



