روما..45 بالمائة من اعمدة شحن السيارات الكهربائية لا تعمل

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - رغم الدعوات المستمرة لانتاج السيارات الكهربائية الا ان مهمة شحن السيارات الكهربائية باتت (تقريبًا) مستحيلة حيث تم التحقق من 102 عمود بواسطة مجلة كواتروروت والتي توصلت الي ان 45٪ منها غير صالح للاستخدام .



يؤكد تحقيق صحفي نشرته المجلة ان استخدام سيارة كهربائية في روما أمرًا صعبًا حقًا ، لأن حالة نقاط إعادة الشحن المثبتة على الأراضي العامة أمر بالغ الأهمية ، حيث أن 45 ٪ من الأعمدة (46 من أصل 102 تم التحقق منها) غير صالحة للاستعمال.



يشير التحقيق الي انه من بين 149 مساحة شحن محجوزة تمت زيارتها ، 43 (ما يعادل 29٪) كانت مشغولة بشكل غير منتظم بالمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي (17.5٪) أو المركبات الكهربائية غير الموصولة (11.5٪). ولكن أيضًا لا يعمل أو ، مرة أخرى ، لأنه في الواقع مخصص للدراجات البخارية الصغيرة وليس للسيارات ، دون الإبلاغ عن ذلك من خلال تطبيق الترجمة المستخدم. (أنسامد).



