ايفانترا الايطالية من مازانتي في جولة بريطانية

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - اعلنت شركة مازانتي اوتوموبيلي الشركة الايطالية المصنعة للسيارة الفائقة ايفانترا ، عن أول جولة لها في المملكة المتحدة ، في الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2021.



ستستضيف الجولة اتش دابليو ام سبورتس كارز ، ووالتون اون ثيمز في ساري ، بالقرب من لندن ، وستتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات خارج صالة العرض أيضًا.



لهذه المناسبة ، سيكون "سفير" شركة تصنيع السيارات التوسكانية إيفانترا كلاسيكا ذات اللون البرونزي. اللون الماستر الخاص بالموديل المسمى من قبل لوكا مازانتي، هو لون معدني من ثلاث طبقات قزحي الألوان مستوحى من غروب الشمس على تلال توسكان.



بدءًا من البرونز ، يتحول إلى اللون الذهبي في ضوء الشمس قبل أن يتخذ لونًا أرجوانيًا في ظلال المساء.



قلب كل سيارة إيفانترا هو المحرك الذي صنعته مازانتي اوتوموبيلي للسيارة في أتيليه بونتديرا .



تتميز كل سيارة إيفانترا بخفة وزنها ، حيث يبلغ وزنها حوالي 1300 كجم فقط اعتمادًا على الطراز الذي يؤدي ، جنبًا إلى جنب مع قوة المحرك ، إلى دفع السيارة إلى أكثر من 360 كم / ساعة ومن 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.9 ثانية .



تعتبر كل سيارة خارقة تنتجها مازانتي اوتوموبيلي فريدة من نوعها وتعكس فلسفة "الصناعة اليدوية في إيطاليا" وقدرتها على تكييف النموذج مع الاحتياجات المحددة لكل مالك. (أنسامد).



