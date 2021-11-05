ارتفاع سوق السيارات المستعملة في الصيف

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - بدءًا من أشهر الصيف في إيطاليا، ازداد عدد السيارات المستعملة المباعة لكل مائة سيارة جديدة بشكل كبير، حيث ارتفع متوسط مبيعات السيارات المستعملة من ;;170 في النصف الأول من عام 2021 إلى 244 سيارة، وهو ما يظهر من المتوسط ;;المسجل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.



ووفقا للبيانات الصادرة عن مرصد Autopromotec، سبب هذه الزيادة هي أزمة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، حيث أدت ندرة المواد الخام، وبالتالي نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية، إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة، بل وتسببت في بعض الحالات في إغلاق مصانع الإنتاج.



وأدى هذا إلى حدوث تحول في الطلب نحو السيارات المستعملة، مما أدى أيضًا إلى ضغوط على أسعار السيارات المستعملة.



تشمل البيانات التي يعالجها مرصد Autopromotec أيضًا السنوات السابقة لعام 2021. ويظهر تحليل حول الفترة 2016-2020 أنه كان هناك استقرار في العلاقة بين مبيعات السيارات الجديدة ومبيعات السيارات المستعملة، والذي استمر حتى عام 2019.



لكن في عام 2020، حدثت تغيرات كبيرة بسبب المخاوف الناجمة عن الأزمة الصحية وعواقبها على الاقتصاد. في بداية عام 2021، بدا الوضع وكأنه عاد إلى المستويات التي اتسمت بها الفترة 2016-2019، لكن أزمة أشباه الموصلات تسببت مرة أخرى في نمو قوي في مبيعات السيارات المستعملة. (أنسامد).



