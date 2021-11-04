بيريللي تطور إطارين جديدين للعملاق الألماني مرسيدس

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - اعلنت شركة بيريللي الايطالية
للاطارات عن تطوير إطارين جديدين للعملاق الألماني مرسيدس بنز كلاس
سي الجديدة
و اشار بيان الشركة انه بالنسبة للوافد الجديد من شركة تصنيع
السيارات الألمانية ، طورت بيريللي في الواقع إطارين مختلفين ،
كلاهما مصممان بأمان تام بالنظر إلى أن اهتمام مصممي الشركة في
تطوير سينتوراتو بي 7 حيث تحول إلى أمان عالٍ في الأماكن الرطبة ،
مسافات الكبح المحدودة ، الأميال العالية والحد الأدنى من ضوضاء
الدوران.
بالنسبة للإصدارات ذات الأداء العالي والحافات الأكبر ، تتوفر
إطارات بيريلي بي زيرو هي إطارات مستمدة من خبرة بيريللي الطويلة
في عالم سباقات السيارات ، والتي تتيح تحكمًا ممتازًا في القيادة
في جميع الظروف الجافة والرطبة.
تتمتع سينتوراتو بي 7 لجديدة بخصائص ممتازة في القيادة الجافة
وتتفوق على أداء الإصدار السابق في القيادة على الطرق المبللة
والانزلاق المائي والفرملة ، حيث تسجل ما يصل إلى 4 أمتار أقل من
100 كم / ساعة عند التوقف. (أنسامد).