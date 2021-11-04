بيريللي تطور إطارين جديدين للعملاق الألماني مرسيدس

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - اعلنت شركة بيريللي الايطالية للاطارات عن تطوير إطارين جديدين للعملاق الألماني مرسيدس بنز كلاس سي الجديدة و اشار بيان الشركة انه بالنسبة للوافد الجديد من شركة تصنيع السيارات الألمانية ، طورت بيريللي في الواقع إطارين مختلفين ، كلاهما مصممان بأمان تام بالنظر إلى أن اهتمام مصممي الشركة في تطوير سينتوراتو بي 7 حيث تحول إلى أمان عالٍ في الأماكن الرطبة ، مسافات الكبح المحدودة ، الأميال العالية والحد الأدنى من ضوضاء الدوران.



بالنسبة للإصدارات ذات الأداء العالي والحافات الأكبر ، تتوفر إطارات بيريلي بي زيرو هي إطارات مستمدة من خبرة بيريللي الطويلة في عالم سباقات السيارات ، والتي تتيح تحكمًا ممتازًا في القيادة في جميع الظروف الجافة والرطبة.



تتمتع سينتوراتو بي 7 لجديدة بخصائص ممتازة في القيادة الجافة وتتفوق على أداء الإصدار السابق في القيادة على الطرق المبللة والانزلاق المائي والفرملة ، حيث تسجل ما يصل إلى 4 أمتار أقل من 100 كم / ساعة عند التوقف. (أنسامد).



