متحف "أوتو وورلد" في بلجيكا يحتفي بتاريخ "فيسبا" الأسطوري

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - يحتفي متحف "أوتو وورلد Autoworld" البلجيكي، الذي يعد اكبر المتاحف وأكثرها شهرة في العالم المكرس لتاريخ رياضة السيارات، بالتاريخ الاسطوري للدراجة النارية الإيطالية الشهيرة عالميا، فيسب"، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها.



المتحف ينظم معرضا مخصصا في "القصر العالمي" الفاخر في بروكسل، حيث سيعرض خلالها 75 طرازا مختلفا للدراجة النارية "فيسبا"، حتى 15 أغسطس المقبل.



وتضم بلجيكا أكثر من 5000 راكب لفيسبا مسجلين في حوالي 60 نادي للشركة.



ويعد المعرض تكريما للقيمة الكبيرة لشركة فيسبا، كونها واحدة من الشركات التي ساهمت فيسهلة النقل، حتى أصبحت واحدة من الماركات الأكثر انتشارا حول العالم.



المعرض سيضم إلى جانب النسخ القادمة من مصنع بونتديرا، نسخ نادرة تم تصنيعها في الدول الأوروبية الاخرى مثل مصنع MISA، وفيبلجيكا وفي فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا. (أنسامد).



