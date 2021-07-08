أوروبا.. التنقل يقترب من مستويات ما كان عليه قبل وباء كورونا

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - تشهد المدن الأوروبية تزايدا مطردا في مستويات التنقل تصل إلى نفس المعدل الذي كان عليه الوضع قبل وباء كورونا.



ومع بدء تخفيف التضييقات المفروضة لكبح جماح الوباء، وعودة الشركات لنشاطها، عاد المواطنون من جديد إلى أماكن العمل، ووسط المدن، واستأنفوا نشاطهم في التنقل داخل المدن.



ووفقا لتحقيقات أجرتها منصة التنقل المتعدد في أوروبا "فري ناو"، فإن ضواحي مدن مثل لشبونة ومدريد ولندن ودبلن سجلت معدل رحلات أعلى مما كانت عليه قبل القيود التي فرضت ضد كورونا، بينما يتجنب المواطنين مناطق وسط المدن.



ويرجع هذه الزيادة الكبيرة إلى حجم المدن نفسها، وكذلك تفضيل الأشخاص الخروج للضواحي بعيدا عن وسط المدن، لمقابلة أصدقاء أو الوالدين، أو البحث عن مناطق خضراء.



ميلان، على النقيض، فبعد انخفاض التنقل بنسبة 95% في أبريل من العام الماضي، عاد سوق التنقل إلى مستوى 50% مما كان عليه قبل وباء كورونا.



ولكن، في المدينة الإيطالية، فإن غالبية عمليات التتنقل تتم باتجاه وسط البلد وليس الضواحي، مثل المدن الأخرى. (أنسامد).



