الفا روميو تحتفي بذكرى اطلاقها في احتفالية كبيرة

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - تحتفي العلامة التجارية الايطالية ألفا روميو بالذكرى 111 على تأسيسها، حيث تم اطلاقها في 24 يونيو 1910 تحت اسم Anonima Lombarda Fabbrica Automobili أو اختصارا A.L.F.A قبل أن يطلق عليها ألفا روميو بعد 8 سنوات بعد استحواذ المهندس ورجل الأعمال في كامبانيا نيكولا روميو عليها.



تحتفل الشركة بهذه الذكرى السنوية الهامة في الفترة من 24 إلى 27 يونيو بسلسلة من الأحداث في المتحف التاريخي في بلدة أريسي، الذي يضم أهم نماذج العلامة التجارية.



سيكون برنامج الاحتفالية متاح بالكامل على الموقع الالكتروني لمتحف ألفا روميو التاريخي. ستبدأ الاحتفالية يوم الخميس 24 الساعة العاشرة مع فتح العرض التقليدي لمالكي ألفا روميو، من أي طراز، والذين سيتمكنون من استعراض سياراتهم على المسار الداخلي للمجمع.



سيكون موضوع العرض (والأيام الأربعة كلها) بمثابة تكريم للون الأحمر الذي تتميز به سيارات ألفا روميو دائمًا، والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من سمات العلامة التجارية.



لهذا السبب، سيتم دعوة المشاركين والزوار في الواقع لارتداء شيء أحمر، كما سيتم أيضًا توزيع أقنعة طبية حمراء مجانًا عند المدخل ، ليعيش العملاء هذه الأيام الخاصة في أمان في ظل تفشي فيروس كورونا.



(أنسامد).



