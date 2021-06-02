إيطاليا: تسجيل السيارات في مايو يقفز 43% بالمقارنة بـ 2020

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - شهد شهر مايو قفزة كبيرة في تسجيل السيارات في إيطاليا، إذ وصل عدد السيارات المسجلة خلال الشهر 142،730 في إيطاليا، أي بزيادة 43% عن نفس الشهر في عام 2020، عام الوباء.



ورغم هذه القفزة الكبيرة، إلا أن هذه النسبة لا تزال بعيدة عن عدد التسجيلات في شهر مايو 2019، بأقل 27،9%، بحسب بيانات وزارة البنية التحتية والتنقل المستدام.



إلى جانب ذلك، فقد وصل عدد السيارات المسجلة منذ بداية العام إلى 735،125 سيارة في إيطاليا، مقارنة بـ 451،545 سيارة، في نفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة تصل 62،8%.



وتصدرت سيارات مجموعة "ستيلانتس"، نسبة السيارات المسجلة خلال شهر مايو، لتقتنص وحدها عدد 56،148 سيارة، أي بزيادة 49،5%، عن نفس الشهر من العام الماضي. ووصلت السيارات المسجلة لنفس الماركة خلال الخمس شهور إلى 294،623 سيارة، مقابل 183،321 سيارة لنفس الفترة من عام 2020.



ووفقا للبيانات، فقد جاءت 6 سيارات مصنعة بواسطة ستيلانتس، على رأس قائمة السيارات الأكثر مبيعا خلال الشهر. (أنسامد).



