ايتاباص..300 حافلة وأكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - سيبدأ مشغل نقل الركاب للمسافات الطويلة الجديد على الطرق الإيطالية ايتاباص اعتبارًا من 27 مايو.



يهدف المشروع "إلى إشباع رغبة الإيطاليين في التنقل ، ودمج شبكة النقل في إيطاليا" ، وخلق "فرص عمل".



300 حافلة ستعمل بكامل طاقتها (خلال 3 سنوات) ستربط معظم الأراضي الإيطالية ، مع 350 خدمة ، 90 مليون كيلومتر في السنة ، من شمال إلى جنوب شبه الجزيرة.



المناطق التي تم تقديمها منذ إطلاق الخدمة هي أبروتسو وبازيليكاتا وكالابريا وكامبانيا وإميليا رومانيا ولاتسيو وليجوريا ولومباردي وماركي وموليز وبيدمونت وبوجليا وتوسكانا وترينتينو ألتو أديجي وأومبريا وفينيتو. صقلية مدرجة أيضا في الخطط.



بالنسبة للأسطول ، الجديد والذي تم شراؤه من خلال عملية مالية تدار بالكامل من قبل Intesa Sanpaolo .



تهدف الشركة إلى تقديم خدمة من الراحة والجودة ، حيث تقدم على متنها WI-FI ، بالتعاون مع TIM ، آلات بيع الوجبات الخفيفة والمشروبات والمراحيض. (أنسامد).



