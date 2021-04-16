ستيلانتس : خطة طموحة لانتاج السيارات الكهربائية

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - تتجه مجموعة "ستيلانتس" بقوة لمجال انتاج السيارات الكهربائية، وتتعهد بخطة عمل طموحة بين نهاية العام وبداية عام 2022 لانتاج السيارات الكهربائية.



في الاجتماع الأول للمساهمين للمجموعة، التي نشأت في 16 يناير من اندماج مجموعة بي أس إيه و فيات كرايسلر، قدم رئيس المجموعة جون إلكان والرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس شركة طموحة، بأداء جديد ومميز للغاية مع بداية " رحلة مثيرة ".



في هذه الأثناء، وخلال الاجتماع الذي عقد في تورينو، طمأنت الشركة نقابات عمال المعادن التي كانت تشعر بالقلق من التخفيضات المحتملة في الطاقة الإنتاجية في جميع المصانع الإيطالية وخاصة في بلدة ملفي.



وقال جون إلكان في الرسالة الموجهة إلى مساهمي شركة اكسور Exor : هدفنا هو مضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية ثلاث مرات في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، لتصل إلى 400000 سيارة.



في عام 2021، ستكون 14% من سيارات ستيلانتس المباعة في أوروبا سيارات كهربائية. كما تستهدف الشركة الوصول بهذه النسبة إلى 38% في عام 2025 و 70% في عام 2030، وفي الولايات المتحدة إلى 31% في عام 2030.



بحلول عام 2025، سيكون لكل طراز من طرازات ستيلانتس في الولايات المتحدة وأوروبا إصدار كهربائي. (أنسامد).



