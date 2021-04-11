تراجع سوق سيارات الديزل والبنزين

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - واصل سوق سيارات الديزل والبنزين تراجعه في شهر مارس، حيث تراجعت حصته السوقية بشكل تدريجي لصالح السيارات الهجينة والكهربائية، وفقا للبيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية الايطالية لصناعة السيارات حول سوق السيارات الإيطالي.



للشهر الثاني على التوالي، لا تتجاوز السيارات التي تعمل بالديزل نسبة 25% وتمثل 24.1% من السوق في مارس، و25% من الحصة السوقية في الربع الأول من عام 2021.



بينما جاءت الحصة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أقل مما كانت عليه في الأشهر السابقة، حيث بلغت 31.2% في شهر مارس، و33.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.



وبلغت نسبة مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود البديل 44.7% في مارس 2021 و 41.7% في الربع الأول من العام الجاري. تمثل السيارات الكهربية أكثر من ثلث الحصة السوقية (36% في مارس و 33.5% في الربع الاول). (أنسامد).



