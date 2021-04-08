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بوجاتي تحتفل بثلاثين عاما علي النموذج الأول للعصر الحديث
    (أنسامد) - أبريل 8 - روما - تحتفل شركة بوجاتي للسيارات Bugatti ، الشركة المصنعة الشهيرة للسيارات الرياضية عالية الجودة والتي أصبحت الآن علامة تجارية تابعة لمجموعة فولكس فاجن ، بمرور 30 ;;عامًا على تقديم النموذج الأول للعصر الحديث ، يستحضر EB 110 E قبل كل شيء لحظة حاسمة في الماضي ، في عام 1987 ، أعاد رجل الأعمال الإيطالي رومانو أرتيولي إلى الحياة - على وجه التحديد الموديل EB 110 - علامة تجارية متميزة لكنها ظلت "خامدة" منذ عام 1952 ، أي منذ توقف إنتاج الشركة التي أسسها إيتوري بوجاتي.

    يرتبط حب Artioli للسيارات - وهي ملاحظة من شركة Molsheim ارتباطًا وثيقًا بخلفيته. ولد بالقرب من مانتوفا ، مسقط رأس تازيو نوفولاري ، عندما كان طفلاً كان مفتونًا بالسائقين وسيارات السباق الخاصة بهم. بعد دراسة الميكانيكا في بولزانو. بعد الحرب كرس نفسه لإصلاح السيارات. عندما علم أرتيولي في عام 1952 ، وهو في العشرين من عمره ، نبأ توقف الإنتاج في بوجاتي ، أصيب بالصدمة. "إذا لم يتفاعل أحد مع الوضع في بوجاتي - قال Artioli - فسأعمل طالما كان ذلك ضروريًا لإعادة العلامة التجارية إلى الحياة يومًا ما".

    واستغرق الأمر 39 عامًا. من العمل الجاد كموزع للمركبات ، بما في ذلك العلامات التجارية لمجموعة جنرال موتورز ، أصبح مع سوزوكي أكبر مستورد للسيارات اليابانية في إيطاليا وأكبر تاجر فيراري.

    واستمرت مجموعة سياراته في النمو ، بما في ذلك بطبيعة الحال العديد من موديلات بوجاتي التاريخية. في منتصف الثمانينيات ، بثم بدأ التفاوض على بيع العلامة التجارية مع الحكومة الفرنسية ، وظلت صفقة سرية لمدة عامين.

    في عام 1987 ، تم تأسيس Bugatti Automobili SpA الجديدة وأصبح Artioli رئيسًا لها. (أنسامد).

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