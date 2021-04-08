بوجاتي تحتفل بثلاثين عاما علي النموذج الأول للعصر الحديث

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - تحتفل شركة بوجاتي للسيارات
Bugatti ، الشركة المصنعة الشهيرة للسيارات الرياضية عالية الجودة
والتي أصبحت الآن علامة تجارية تابعة لمجموعة فولكس فاجن ، بمرور
30 ;;عامًا على تقديم النموذج الأول للعصر الحديث ، يستحضر EB 110
E قبل كل شيء لحظة حاسمة في الماضي ،
في عام 1987 ، أعاد رجل الأعمال الإيطالي رومانو أرتيولي إلى
الحياة - على وجه التحديد الموديل EB 110 - علامة تجارية متميزة
لكنها ظلت "خامدة" منذ عام 1952 ، أي منذ توقف إنتاج الشركة التي
أسسها إيتوري بوجاتي.
يرتبط حب Artioli للسيارات - وهي ملاحظة من شركة Molsheim
ارتباطًا وثيقًا بخلفيته. ولد بالقرب من مانتوفا ، مسقط رأس تازيو
نوفولاري ، عندما كان طفلاً كان مفتونًا بالسائقين وسيارات السباق
الخاصة بهم. بعد دراسة الميكانيكا في بولزانو. بعد الحرب كرس نفسه
لإصلاح السيارات. عندما علم أرتيولي في عام 1952 ، وهو في العشرين
من عمره ، نبأ توقف الإنتاج في بوجاتي ، أصيب بالصدمة. "إذا لم
يتفاعل أحد مع الوضع في بوجاتي - قال Artioli - فسأعمل طالما كان
ذلك ضروريًا لإعادة العلامة التجارية إلى الحياة يومًا ما".
واستغرق الأمر 39 عامًا. من العمل الجاد كموزع للمركبات ، بما
في ذلك العلامات التجارية لمجموعة جنرال موتورز ، أصبح مع سوزوكي
أكبر مستورد للسيارات اليابانية في إيطاليا وأكبر تاجر فيراري.
واستمرت مجموعة سياراته في النمو ، بما في ذلك بطبيعة الحال العديد
من موديلات بوجاتي التاريخية. في منتصف الثمانينيات ، بثم بدأ
التفاوض على بيع العلامة التجارية مع الحكومة الفرنسية ، وظلت صفقة
سرية لمدة عامين.
في عام 1987 ، تم تأسيس Bugatti Automobili SpA الجديدة وأصبح
Artioli رئيسًا لها. (أنسامد).