إيطاليا: فيرساليز تبدأ إنتاج مطاط مرن لإطارات السيارات

(أنسامد) - مارس 30 - روما - وقعت شركة فيرساليز المتخصصة في المواد الكيمائية والتابعة بالكامل للعملاق الإيطالي، إيني، اتفاقا مع شركة "بريدجستون أي أم أي أيه"، اتفاقية مشتركة لإجراء أبحاث وتصنيع وتوريد المطاط الصناعي المستخدم في إطارات السيارات، بخصائص متقدمة.



وبحسب بيان لشركة أيني، فإن الاتفاق يهدف إلى وضع الشركتين لنموج عمل تكميلي خاص بإجراء أبحاث وتطوير تقنيات البوليمر المرن (المطاط)، وذلك من أجل إنتاج إطارات عالية الأداء.



وستشارك فيرساليز بالخبرة التي تحظى بها مراكزها البحثية في رافينا وفيرارا، بينما ستشرك بريدجستون، المركز التقني الأوروبي، التابع لها في إجراء الأبحاث ضمن هذه الاتفاقية.



ومن جانبه، علق رئيس مجلس إدارة فيرساليز، أدريانو ألفاني: "بهذا الاتفاق، سوف نجمع بين معرفتنا التكنولوجيا ومعرفة بريدجستون، الشركة الرائدة عالميا في هذا القطاع، لتسريع تطوير الإطارات، وتحسين أدائها، بدءا من المواد الخام". (أنسامد).



