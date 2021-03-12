سيارة مازيراتي تخضع لاختبارات الأداء

(أنسامد) - مارس 12 - روما - كشفت شركة مازيراتي الإيطالية لصناعة السيارات عن سيارتها الجديدة MC20 التي لم يسبق رؤيتها في الأماكن العامة، وهي تعبر عن قوتها وسهولة حركتها على الطرقات المغطاة بالثلج والجليد.



بعد مرحلة طويلة من من التعريف والتطوير بنماذج أولية حقيقية وافتراضية، تشارك سيارة مازيراتي الرياضية الخارقة الجديدة الآن في سلسلة من اختبارات الأداء على الطريق وعلى حلبة السباق وفي مختلف ظروف القيادة، إلى جانب اختبارات الطقس شديدة البرودة على الطرقات المغطاة بالثلوج في مدينة فالتيلينا وضمن حلبة غياكيودرومو ليفينو (سوندريو)، وهي أهم مضمار للقيادة الرياضية على الجليد والثلج في إيطاليا.



وشملت اختبارات السيارة تقييم عملية تشغيل المحرك في الأجواء الباردة، وأداء المكونات المرنة للسيارة في درجات الحرارة المنخفضة، والتحكم بالسيارة على الأسطح الملساء شديدة البرودة. كما تم إجراء اختبار وظائف نظام تكييف الهواء في البيئات الباردة.



وشملت الاختبارات أيضا أداء البطارية وأنظمة التعليق والمكابح.



وكشفت نتائج الاختبارات أن الظروف المناخية القاسية لم تؤثر على أداء سيارة مازيراتي MC20 الجديدة. علاوة على ذلك، يمكن استغلال العزم الكبير لمحرك نيتونو Nettuno (730 نيوتن متر)، والذي تبلغ قوته تدريجيًا بين 3000 و 5000 دورة في الدقيقة. (أنسامد).



