مبيعات بياجيو تتجاوز14٪ من السوق الأوروبية عام 2020

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - حققت Piaggio حصة إجمالية قدرها
14.2٪ في مبيعاتها في سوق المركبات ذات العجلتين الأوروبية ، مما
عزز "مكانتها الرائدة".
صرحت بذلك مجموعة Pontedera (Pisa) ، مؤكدة أن "زيادة كبيرة في
مبيعات الدراجات النارية والنتائج الممتازة التي تم الحصول عليها
في قطاع السكوتر والتي بلغت حصتها 24٪ ساهمت في هذه النتيجة". في
العام الماضي ، تم تسجيل بيع 1.455 مليون مركبة ذات عجلتين في
الأسواق الرئيسية ، منها 207 آلاف مركبة أنتجتها مجموعة بياجيو ،
بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بالعام السابق.
وفقًا لبياجيو ، فإن مساهمة مجموعة Vespa ، و Moto Guzzi V85TT
، ونمو ماركة Aprilia في قطاع الدراجات النارية ، وتأكيد علامة
Piaggio التجارية بين الدراجات البخارية كانت أساسية. قبل أيام
قليلة ، تم إطلاق أول طراز من 11 طرازًا جديدًا و 5 دراجات بخارية
و 6 دراجات نارية ، المقرر عقدها في عام 2021 ، بما في ذلك Moto
Guzzi V7 و Aprilia Tuono 660 و Beverly الجديدة ، بينما سيصل
الطراز التالي على سوق يونيو سكوتر كهربائي جديد ماركة Piaggio.