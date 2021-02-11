مبيعات بياجيو تتجاوز14٪ من السوق الأوروبية عام 2020

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - حققت Piaggio حصة إجمالية قدرها 14.2٪ في مبيعاتها في سوق المركبات ذات العجلتين الأوروبية ، مما عزز "مكانتها الرائدة".



صرحت بذلك مجموعة Pontedera (Pisa) ، مؤكدة أن "زيادة كبيرة في مبيعات الدراجات النارية والنتائج الممتازة التي تم الحصول عليها في قطاع السكوتر والتي بلغت حصتها 24٪ ساهمت في هذه النتيجة". في العام الماضي ، تم تسجيل بيع 1.455 مليون مركبة ذات عجلتين في الأسواق الرئيسية ، منها 207 آلاف مركبة أنتجتها مجموعة بياجيو ، بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بالعام السابق.



وفقًا لبياجيو ، فإن مساهمة مجموعة Vespa ، و Moto Guzzi V85TT ، ونمو ماركة Aprilia في قطاع الدراجات النارية ، وتأكيد علامة Piaggio التجارية بين الدراجات البخارية كانت أساسية. قبل أيام قليلة ، تم إطلاق أول طراز من 11 طرازًا جديدًا و 5 دراجات بخارية و 6 دراجات نارية ، المقرر عقدها في عام 2021 ، بما في ذلك Moto Guzzi V7 و Aprilia Tuono 660 و Beverly الجديدة ، بينما سيصل الطراز التالي على سوق يونيو سكوتر كهربائي جديد ماركة Piaggio.



(أنسامد).



