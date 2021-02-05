أبريليا تطرح دراجتها النارية الجديدة في الاسواق

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - طرحت شركة «أبريليا» الإيطالية المصعنة للدراجات النارية دراجتها النارية الجديدة Tuono 660 في الأسواق، والتي تتمتع بمميزات طراز أبريليا Tuono V4.



يجمع طراز أبريليا Tuono 660 الجديد بين القوة التي يمكن التحكم فيها والخفة، وكلها مصممة لأداء رائع ولكن في متناول الجميع، مع هيكل محسّن ومحتويات ممتازة تتضمن حزمة تحكم إلكترونية مستوحاة مباشرة من Tuono V4.



وتتمتع الدراجة الجديدة بمحرك قادر على إنتاج قوة 95 حصاناً، ويبلغ وزنها 183 كيلوغراما مع مظهر رياضي رائع. تم تصميم Tuono 660 أيضًا لراكبي الدراجات النارية الجدد، وكذلك للأشخاص الأصغر سنًا الذين يبحثون عن رياضة عالية المستوى.



ويعد طراز Tuono 660هو الأسلوب الجرئ والرياضي لعائلة Tuono ، مع أسطح صغيرة تعزز طابعها الديناميكي حتى عندما تكون في حالة الثبات.



جاءت الدراجة الجديدة بخصائص تمنح أكبر قدر من الراحة بفضل المقود المرتفع والزجاج الأمامي الأكثر حماية، بالاضافة إلى مقعد كبير ومريح ومساند قدم سفلية. يتميز تصميم الدراجة الجديدة بالزجاج الأمامي النموذجي مع مصباح أمامي من ثلاثة أقسام يعمل بتقنية «LED» المضيئة.



وزودت «Tuono 660» بباقة من الأنظمة المساعدة، تبرز مع نظام التحكم في الجر عند الانطلاق، بالإضافة إلى نظام التحكم في العجلات الذي يمنح الدراجة قدرات أعلى من الثبات عند دخول المنعطفات، والمعزز بنظام مكابح متطور. (أنسامد).



