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لومبارديا تلغي إجراءات الضباب الدخاني مع تحسن الاجواء
    (أنسامد) - يناير 25 - روما - أعلنت مقاطعة لومبارديا الإيطالية إلغاء التدابير التي طبقتها على سائقي السيارات الخاصة بالضباب الدخاني مع حدوث تحسن كبير في الأجواء.

    وبينت المقاطعة أنها ألغت التدابير المتعلقة بمكافحة الضباب الدخاني، اعتبارا من اليوم، الأثنين، من بينها حظر قيادة السيارات التي تعمل بالديزل.

    وفي بيان صحفي، أشارت المقاطعة إلى تحسن الأجواء، مشيرة إلى أن تركيزات Pm10 المسجلة السبت الماضي كانت أقل بكثير من حد 50 ميكروجرام/ مو، في جميع مناطق المقاطعة، بما في ذلك مدينة مانتوفا، التي تراوحت فيها التركيزات بين 8 و14 ميكروجرام/ مو. (أنسامد).

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