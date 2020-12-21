إيطاليا-حوافز مالية:4 ألاف يورو لشراءالسيارات الكهربائية

أنسامد - 21 ديسمبر/ كانون الأول - تضمنت التعديلات الجديدة على المساعدات لقطاع السيارات، طرح حوافز إضافية تصل إلى 4 ألاف يورو لشراء السيارات الكهربائية والهجين.



وأظهرت إعادة الصياغة لمشروع المساعدات لقطاع السيارات، حوافز جديدة ترتبط بنسبة الانبعاثات التي تخرج من السيارات المراد شرائها، ففي السيارات الكهربائية والهجينة، تصل الحوافز إلى 4 ألاف يورو، على مدار 6 شهور، في حين تتراوح بين 3500 يورو وحتى 6 يورو فقط للسيارات التي تعمل بالديزل والبنزين، وفق انبعاثاتها.



التعديلات ضمت أيضا حوافز للسيارات التجارية، وذلك حتى 30 يونيه 2021، إذ أن السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل قد تصل الحوافز لها إلى 800 يورو، بينما تصل إلى 8 ألاف يورو للسيارات الكهربائية أو السيارات المعدلة لتقليل الانبعاثات.



ونصت التعديلات على وضع صندوق بقيمة 50 مليون يورو، لمساعدة السيارات التجارية، من 120 مليون يورو مخصصة كحوافز سارية خلال 2021.



وفيما يتعلق بنسبة الانبعاثات، نصت التعديلات أن الحوافز الكبرى تذهب إلى السيارات التي تتراوح الانبعاثات منها بين 0 إلى 60 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو متر.



وفي حالة تخلي المشتري عن سيارة قديمة يتعدى عمرها 10 أعوام، يحصل على خصما بقيمة ألفي يورو عند الشراء.



