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سيارات - صناعة و أسواق
اتفاق بين لاندي رينزو الإيطالية والانتاج الحربي في مصر
تحويل السيارات للعمل بالميثان
    أنسامد - 9 ديسمبر/ كانون الأول - وقعت مجموعة لاندي رينزو الإيطالية اتفاقا مع الهيئة القومية المصرية للانتاج الحربي من أجل إنشاء شركة جديدة مشتركة بنسبة 50% لكل منهما.

    ويهدف الاتفاق إلى انشاء شركة لتحويل السيارات في مصر للعمل بالميثان وكذلك بيع مشتقات وأنظمة تحويل الميثان للسيارات في مصر، مع الوصول إلى ما لا يقل عن 100 ألف عملية تحويل للسيارات إلى الميثان في السنة.

    وأوضح كريستيانو موزي، المدير العام لمجموعة لاندي رينزو، في بيان: "مصر واحدة من الأسواق الرئيسية في العالم التي تتحول إلى الغاز، مع وضعها خطة طموحة وملموسة للغاية"، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم تحويل 500 ألف سيارة على الأقل للعمل بالميثان خلال السنوات القليلة المقبلة.

    وتابع موزي بالقول إنه تم الاتفاق على مشروع مشترك سيتم العمل عليه بحلول النصف الاول من عام 2020، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق استراتيجي لزيادة وجود المجموعة في جميع أنحاء إفريقيا، وفي مصر والجزائر.

    ومجموعة لاندي رينزو هي شركة إيطالية متخصصة في انتاج أنظمة الغاز والميثان، للمحركات الحرارية.

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